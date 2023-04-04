Залужный провел новые переговоры с генералом Милли: о чем говорили
Во вторник, 4 апреля, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел очередной телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение главнокомандующего ВСУ в Telegram.
"Провел содержательные телефонные переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об обстановке на линии фронта. Ситуация сложная, но контролируемая", - сообщил он.
Во время переговоров стороны уделили особое внимание вопросу поставки вооружения и боеприпасов.
"Подчеркнули важность усиления системы противовоздушной обороны Украины. Обсудили будущие шаги Вооруженных сил для деоккупации территории нашего государства. Договорились и в дальнейшем активно взаимодействовать", - добавил Залужный.
Напомним, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский и Залужный обсудили с главой Пентагона сопротивление агрессии РФ.
Кроме того, 11 марта Залужный провел разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Одной из тем дискуссий стала ситуация на фронте.