Залужный провел новые переговоры с генералом Милли: о чем говорили

Во вторник, 4 апреля, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел очередной телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение главнокомандующего ВСУ в Telegram.

"Провел содержательные телефонные переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об обстановке на линии фронта. Ситуация сложная, но контролируемая" , - сообщил он.

Во время переговоров стороны уделили особое внимание вопросу поставки вооружения и боеприпасов.

"Подчеркнули важность усиления системы противовоздушной обороны Украины. Обсудили будущие шаги Вооруженных сил для деоккупации территории нашего государства. Договорились и в дальнейшем активно взаимодействовать" , - добавил Залужный.

Напомним, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский и Залужный обсудили с главой Пентагона сопротивление агрессии РФ.

Кроме того, 11 марта Залужный провел разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Одной из тем дискуссий стала ситуация на фронте.