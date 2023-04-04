Суд отправил за решетку подозреваемую в убийстве пропагандиста Татарского

Басманный суд Москвы принял решение об аресте Дарьи Треповой на 2 месяца по подозрению в убийстве пропагандиста Владлена Татарского, сообщает Деловая столица.

Заседание по просьбе следствия было переведено в закрытый режим со ссылкой на "РБК".

Суд санкционировал арест Треповой до 2 июня.

Уголовный кодекс предполагает максимальное наказание по этой статье вплоть до пожизненного лишения свободы. Но женщинам оно не назначается, поэтому для нее могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет.

Суд отказал защите, которая просила избрать меру пресечения, не связанную с арестом.

Как сообщалось, 2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге раздался взрыв, в результате которого погиб российский пропагандист и боевик террористической "ДНР" Максим Фомин, более известный как военный корреспондент Владлен Татарский.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что убийство является результатом внутренних конфликтов. А спикер МИД России Мария Захарова обвинила в гибели пропагандиста Украину.

В ISW считают, что президент РФ Владимир Путин может усилить цензуру в российском обществе, использовав смерть пропагандиста Максима Фомина (Владлен Татарский) как повод.

Следственный комитет РФ выдвинул обвинение подозреваемой в теракте Дарье Треповой.