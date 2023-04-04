Украина расторгла с Беларусью соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

Кабинет Министров прекратил действие двустороннего Соглашения между правительствами Украины и Белоруссии о сотрудничестве в области туризма, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.

"Прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области туризма, совершенное в г. Минске 16.02.2006" , - говорится в сообщении.

При этом принятие данного документа не повлияет на рыночную среду и обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства.

Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла Закон о выходе из Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности. Соглашение предусматривало возможность непосредственных отношений между судами и другими органами государств – участников СНГ.