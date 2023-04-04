Кулеба: Вопрос ПДЧ в НАТО для Украины больше не стоит на повестке дня

Вопрос предоставления Украине Плана действий членства в НАТО больше не стоит на повестке дня, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после заседания Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе.

Комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о разработке многолетней программы поддержки Украины, которая поможет ей сблизиться с НАТО, Кулеба пояснил, что речь идет не о ПДЧ.

"Вопрос ПДЧ снят с повестки дня, потому что мы подали заявку. Речь идет о дополнительном укреплении всеобъемлющего пакета помощи от НАТО. И это не может быть заменой для членства и не может быть условием для членства. Это - механизм практической помощи, который НАТО хочет сделать максимально мощным, а параллельно идет процесс принятия политических решений относительно членства Украины в НАТО" , - сказал он.

Кулеба подчеркнул, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина однозначно ожидает формализованные решения.

"Это должны быть решения, которые приближают членство Украины в НАТО. Мы не ищем решения, которые лишь констатируют состояние отношений. Повторение в очередной раз, что двери НАТО остаются открытыми - этого будет недостаточно" , - добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что Столтенберг просит страны-члены выделять по 500 миллионов евро в год для Комплексного пакета помощи Украине, через который она получает нелетальную помощь.

Во вторник состоялось первое заседание Комиссии Украина-НАТО с 2017 года, когда был принят образовательный закон, против которого выступает Будапешт.