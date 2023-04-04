Белый дом: ЧВК "Вагнера" несет сокрушительные потери возле Бахмута

Соединенные Штаты Америки видят, что бойцы ЧВК "Вагнера" несут сокрушительные потери на Бахмутском направлении, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление представителя Белого дома, которое привел журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин в Twitter.

Он отметил, что ЧВК "Вагнера" не жалеет своих бойцов и "фактически бросает их в мясорубку".

" США видят, как Россия терпит "сокрушительные потери... с тем, что войска Вагнера фактически бросают в мясорубку", в частности в Бахмуте" , - написал Селдин.

В Белом доме считают, что руководство группы "Вагнера" также демонстрирует невероятное пренебрежение к своим солдатам.

Фото: скриншот (twitter.com/jseldin)

Ранее сообщалось, что Россия стремится спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании (ЧВК), чтобы наконец заменить группу "Вагнера" в ее важной боевой роли в Украине.

В январе британская разведка сообщала, что численность группы "Вагнер" на российско-украинском фронте достигала 50 тысяч человек. Частично группа финансируется за счет коррупции при госзаказах.