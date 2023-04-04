ОГП: В Донецкой области погибли 6 мирных жителей, еще семеро ранены

ОГП: В Донецкой области погибли 6 мирных жителей, еще семеро ранены
Фото: Telegram

В Донецкой области 4 апреля от обстрелов россиян погибли 6 мирных жителей и еще семеро получили ранения, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 4 апреля 2023 года российские военные обстреляли населенные пункты севера Донецкой области ракетами, артиллерией и РСЗО "Град".

В эпицентре ударов оказались жилые кварталы. Во время атак оккупантов погибли шесть человек: двое работников шахты в Торецке — горный диспетчер и медицинская сестра, продавщица из Красногоровки и еще трое мужчин, проживавших в с. Ласточкино Покровского района.

Во время обстрелов Бахмута, Горняка, с. Камыш ранения различной степени тяжести получили семеро мирных жителей.

Взрывными волнами и обломками снарядов повреждены административное здание, многоквартирные и частные жилые дома, хозяйственные постройки.

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Как сообщалось, российские кафиры утром 2 апреля обстреляли Константиновку в Донецкой области. По меньшей мере, шесть человек погибли.

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