Адвокаты получили доступ к задержанному в России журналисту WSJ

В России адвокаты задержанного "за шпионаж" журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича смогли получить к нему доступ, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает WSJ.

Как отмечает издание, адвокаты встретились с задержанным сегодня, 4 апреля, в тюрьме.

"Они сказали, что здоровье Эвана в порядке, и он благодарен за поддержку со всего мира. Мы поддерживаем Эвана и продолжаем призывать к его немедленному освобождению" , - сказано в сообщении WSJ.

При этом в издании подчеркивают, что Гершкович делал то, чем занимаются журналисты. Он задавал вопросы и предоставлял свидетельства очевидцев событий в регионе.

"Его тюремное заключение совершенно необоснованно и является нападением на свободную прессу. Мы делаем все возможное, чтобы вернуть Эвана домой в целости и сохранности, и не успокоимся, пока он не воссоединится со своей семьей" , - заявляют в WSJ.

Напомним, 30 марта в российском Екатеринбурге правоохранители задержали Гершковича. Позже суд в Москве избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Россияне до сегодняшнего дня не пускали адвокатов к задержанному.