Зеленский провел военное совещание: заслушал Залужного, Сырского, Буданова

Президент Владимир Зеленский провел военное совещание, где заслушал главнокомандующего Валерия Залужного, генерала Сырского, главу ГУР Кирилла Буданова и Минобороны, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский в видеообращении.

"Сегодня состоялся специальный формат нашего военного совещания. Генерал Сырский - по Бахмуту, Главком, руководитель ГУР - по общей военной ситуации. Министерство обороны - по поставкам боеприпасов и всего остального по потребностям наших защитников. Решения уже выполняются".

Кроме того, Зеленский, комментируя вступление Финляндии в НАТО, заверил, что наступит день, когда и для Украины безопасность будет гарантирована. Он отметил, что российская агрессия однозначно доказывает: только коллективные и превентивные гарантии могут быть надежными.