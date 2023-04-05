Генштаб: ВСУ уже уничтожили более 176 тысяч оккупантов

Генштаб: ВСУ уже уничтожили более 176 тысяч оккупантов
Фото: Минобороны Украины

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, только за минувшие сутки украинские обороне уничтожили около 550 оккупантов, 10 артиллерийских систем, 6 ББМ, 6 беспилотников и 2 танка врага.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 176 240 (+550) человек ликвидировано, 
  • танков – 3 629 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 7 005 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 2 707 (+10) ед,
  • РСЗО – 532 (+4) ед,
  • средств ПВО – 280 (+0) ед,
  • самолетов – 306 (+0) ед,
  • вертолетов – 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 283 (+6) ед,
  • крылатых ракет – 911 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 573 (+11) ед,
  • специальной техники – 299 (+1) ед.

Данные уточняются.

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