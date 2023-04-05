Генштаб: ВСУ уже уничтожили более 176 тысяч оккупантов

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, только за минувшие сутки украинские обороне уничтожили около 550 оккупантов, 10 артиллерийских систем, 6 ББМ, 6 беспилотников и 2 танка врага.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.04.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 176 240 (+550) человек ликвидировано,

танков – 3 629 (+2) ед,

боевых бронированных машин – 7 005 (+6) ед,

артиллерийских систем – 2 707 (+10) ед,

РСЗО – 532 (+4) ед,

средств ПВО – 280 (+0) ед,

самолетов – 306 (+0) ед,

вертолетов – 291 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 283 (+6) ед,

крылатых ракет – 911 (+0) ед,

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 573 (+11) ед,

специальной техники – 299 (+1) ед.

Данные уточняются.