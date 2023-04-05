Зеленский приехал с визитом в Польшу, - СМИ

Президент Владимир Зеленский сегодня, 5 апреля, уже приехал в Польшу. Он скоро встретится с польским коллегой Анджеем Дудой, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Президент Украины Владимир Зеленский уже находится в Польше. Сегодня украинский лидер будет разговаривать тет-а-тет с президентом Анджеем Дудой" , - передает корреспондент радиостанции RMF FM.

Указано, что в 11.00 по местному времени президент Анджей Дуда официально поприветствует Зеленского в президентском дворце, где начнется марафон политических консультаций: между главами государств, делегациями, а также министрами в рамках межправительственных консультаций.

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский совершит свой первый официальный визит в Польшу с начала полномасштабной войны. Хотя он уже бывал в стране за это период транзитом во время международных поездок, но это не имело статуса официального визита.