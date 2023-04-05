Ситуация в регіонах: Россияне терроризируют 9 областей

Согласно сводным данным областных военных администраций, российские войска продолжают наносить удары по Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской областям, в Старобельске на Луганщине заселяются в пустующие дома, сообщает Украинская правда.

На Луганщине южнее Кременной россияне за прошедшие сутки безуспешно пытались атаковать. Вражеским обстрелам в течение суток подверглись Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Диброва, Белогоровка.

"Оккупанты продолжают грабить мирное население, присваивая личное жилье граждан Украины. Так, в Старобельске они используют представителей коммунальных служб для заселения военнослужащих российских оккупационных войск в квартиры и дома, которые временно покинули граждане Украины. Это происходит под видом профилактических проверок показателей счетчиков" , – заявляет ОВА.

Ситуация в области остается сложной.

В Донецкой области за минувшие сутки враг совершил 24 обстрела.

Пострадали населенные пункты: Горняк, Торецк, Красногоровка, Украинск, Авдеевка, пгт Великая Новоселка, с. Карловка, с. Ласточкино, с.Плещеевка, пгт Очеретино, Бахмут, Константиновка, Николаевка.

Повреждено 37 объектов, из которых 22 – жилые дом (в том числе 10 – многоквартирных),

школа, 2 больницы, 2 магазина, хозяйственная постройка, гараж, 4 гражданских автомобиля, кафе, СТО, автомойка.

За сутки по области: 4 погибших, 11 раненых.

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