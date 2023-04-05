ВСУ успешно контратаковали россиян у Авдеевки - ISW

Вооруженные силы провели успешную контратаку возле населенного пункта Авдеевка на Донетчине, утверждают аналитики Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

"Украинские силы, вероятно, провели контратаку к северо-востоку от Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 2 апреля, указывают на то, что украинские силы, вероятно, отбили позиции к северо-западу от Новоселовки (17 км к северо-востоку от Авдеевки) и продвинулись вплотную к населенному пункту" , - утверждают аналитики.

В то же время, говорят специалисты ISW, непонятно, украинские силы все еще удерживают эти позиции, или они провели разведывательную операцию и впоследствии покинули этот район.

Также аналитики утверждают, что оккупанты не проводили никаких подтвержденных наземных атак на западе Донецкой области 4 апреля.