Главный храм УПЦ МП во Львове переходит в ПЦУ
Во Львове прихожане Свято-Георгиевского кафедрального собора УПЦ МП принимают решение о переходе в Православную церковь Украины. Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, сообщает Украинская правда.
"Церковь на улице Тараса Бобанича во Львове. Сейчас в храме ставят окончательную точку в существовании здесь так называемого московского патриархата. Прихожане принимают решение о переходе в ПЦУ. Надеюсь, уже в ближайшее время эта церковь станет Гарнизонным храмом ПЦУ", - заявил Козицкий.
По словам заместителя председателя Львовского облсовета Юрия Холода, отныне храм будет называться в честь Святого Юрия Победоносца.
Он также сообщил, что неизвестные молодые люди пытаются устроить провокации в храме.
"Несколько молодых людей занимаются провокациями, говорят, что они от Филарета, некоторые из Ровенской области", - написал он.
Ранее мэр города Андрей Садовый говорил, что существуют проблемы с передачей имущества.
"Имущество принадлежит религиозной общине, которая на словах отрекается от МП. Поэтому здесь есть два варианта: официально стать Украинской церковью, или же пройти процесс национализации. Все необходимые для этого документы уже подготовлены", - подчеркнул он.