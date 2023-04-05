Главный храм УПЦ МП во Львове переходит в ПЦУ

Во Львове прихожане Свято-Георгиевского кафедрального собора УПЦ МП принимают решение о переходе в Православную церковь Украины. Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, сообщает Украинская правда.

"Церковь на улице Тараса Бобанича во Львове. Сейчас в храме ставят окончательную точку в существовании здесь так называемого московского патриархата. Прихожане принимают решение о переходе в ПЦУ. Надеюсь, уже в ближайшее время эта церковь станет Гарнизонным храмом ПЦУ" , - заявил Козицкий.

По словам заместителя председателя Львовского облсовета Юрия Холода, отныне храм будет называться в честь Святого Юрия Победоносца.

Он также сообщил, что неизвестные молодые люди пытаются устроить провокации в храме.

"Несколько молодых людей занимаются провокациями, говорят, что они от Филарета, некоторые из Ровенской области" , - написал он.

Ранее мэр города Андрей Садовый говорил, что существуют проблемы с передачей имущества.