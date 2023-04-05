Отопительный сезон в Киеве завершится 8 апреля – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил﻿, что 8 апреля в Киеве завершится отопительный сезон.

По его словам, такое решение городские власти приняли, учитывая погодные условия: ожидается стабильное существенное потепление.

"Ежегодно решение о начале или завершении отопительного сезона мы принимаем, ориентируясь на погодные условия, комфорт людей и рациональное использование энергоресурсов.

В этом году тоже не ждем 15 апреля, а прекращаем поставки тепла в здания раньше" , - отметил Кличко.