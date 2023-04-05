В Минцифре оценили экономический эффект от введения е-больничных

С момента запуска украинцы сгенерировали более 13,6 миллионов электронных больничных. Экономический эффект от внедрения этого инструмента оценивается около 4 миллиардов гривен.﻿ Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время презентации Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы, сообщает Экономическая правда.

"Несколько лет назад мы совместно с Министерством здравоохранения запустили электронные больничные. Мы оцениваем в 4 млрд грн экономический эффект, полученный в результате этой реформы" , - отметил министр.

Глава Минцифры добавил, что сейчас уже сгенерировано 13,6 млн е-больничных. Купить такой больничный невозможно, а раньше это была большая коррупционная схема

Украина полностью перешла на е-больничные с 1 октября 2021 года. Вместо больничного листа теперь врач создает электронный медицинский вывод о временной нетрудоспособности.

На основании этого заключения формируется е-больничный в Электронном реестре листков нетрудоспособности с учетом данных в Реестре застрахованных лиц. Соответствующую информацию можно просмотреть в личном кабинете застрахованного лица на портале Пенсионного фонда.