В Минцифре оценили экономический эффект от введения е-больничных
С момента запуска украинцы сгенерировали более 13,6 миллионов электронных больничных. Экономический эффект от внедрения этого инструмента оценивается около 4 миллиардов гривен. Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время презентации Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы, сообщает Экономическая правда.
"Несколько лет назад мы совместно с Министерством здравоохранения запустили электронные больничные. Мы оцениваем в 4 млрд грн экономический эффект, полученный в результате этой реформы", - отметил министр.
Глава Минцифры добавил, что сейчас уже сгенерировано 13,6 млн е-больничных. Купить такой больничный невозможно, а раньше это была большая коррупционная схема
Украина полностью перешла на е-больничные с 1 октября 2021 года. Вместо больничного листа теперь врач создает электронный медицинский вывод о временной нетрудоспособности.
На основании этого заключения формируется е-больничный в Электронном реестре листков нетрудоспособности с учетом данных в Реестре застрахованных лиц. Соответствующую информацию можно просмотреть в личном кабинете застрахованного лица на портале Пенсионного фонда.