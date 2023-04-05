Федоров рассказал, сколько БПЛА заказали в рамках UNITED24

За девять месяцев существования "Армия дронов" в рамках проекта UNITED24 законтрактовала 3200 комплексов БПЛА на более чем 4 млрд грн. Об этом сообщил﻿ вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"За 9 месяцев проекта UNITED24 Армия дронов законтрактовали 3200 комплексов БПЛА на более 4 млрд грн. Полностью трансформировали доктрину использования БПЛА. Более 7 тысяч военных прошли обучение на операторов беспилотников" , - написал Федоров в соцсетях.

Федоров отметил, что мощные дроны являются конкурентным преимуществом над россиянами.