Польша готова отправить Украине еще шесть МиГов, — Дуда
4 самолета МиГ-29 уже отправлены в Украину, ещё 4 отправляются, и Польша готова прислать ещё 6 таких самолетов. Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил на пресс-конференции в Варшаве со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает Деловая столица.
Дуда сообщил, что четыре истребителя были переданы украинским вооруженным силам в последние месяцы и еще четыре сейчас передаются, то есть всего восемь.
"Мы готовы, я говорил об этом с президентом, передать еще шесть, которые сейчас готовятся для этого. Мы предполагаем, что они могут быть переданы достаточно скоро", — сказал польский лидер.
.Анджей Дуда также добавил, что у Польши еще остаются МиГи, которые прошли модернизацию и сейчас адаптированы к стандартам НАТО, в первую очередь с точки зрения связи, вопросов, связанных с возможностью выполнять, например, миссию воздушной полиции в рамках НАТО.
"Эти МиГи нам еще понадобятся, но они будут разбавлены новыми самолетами, которые поступят в наше распоряжение… Я считаю, что в будущем мы сможем передать весь наш парк самолетов МиГ-29, который остался, если это будет необходимо. С точки зрения их передачи потребуется согласие союзников, в первую очередь США", — отметил польский президент.