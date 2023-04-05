Польша готова отправить Украине еще шесть МиГов, — Дуда

4 самолета МиГ-29 уже отправлены в Украину, ещё 4 отправляются, и Польша готова прислать ещё 6 таких самолетов﻿. Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил на пресс-конференции в Варшаве со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает Деловая столица.

Дуда сообщил, что четыре истребителя были переданы украинским вооруженным силам в последние месяцы и еще четыре сейчас передаются, то есть всего восемь.

"Мы готовы, я говорил об этом с президентом, передать еще шесть, которые сейчас готовятся для этого. Мы предполагаем, что они могут быть переданы достаточно скоро" , — сказал польский лидер.

.Анджей Дуда также добавил, что у Польши еще остаются МиГи, которые прошли модернизацию и сейчас адаптированы к стандартам НАТО, в первую очередь с точки зрения связи, вопросов, связанных с возможностью выполнять, например, миссию воздушной полиции в рамках НАТО.