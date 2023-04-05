Минобороны Болгарии: Россия совершает систематические военные преступления в Украине

Министерство обороны Болгарии в своем отчете определило военную агрессию РФ как самую непосредственную угрозу глобальному миру и заявило, что российская армия совершает систематические военные преступления в Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Euractiv.

Минобороны обнародовало отчет о состоянии обороны и вооруженных сил Болгарии за 2022 год, и немалая часть документа посвящена российской агрессии в Украине.

"Неоправданная война в Украине, начатая с полным нарушением международного права, нанесла ущерб в особо крупных размерах всем сферам социальной и экономической жизни. Российские вооруженные силы совершали систематические военные преступления. Этот полномасштабный вооруженный конфликт имеет значительное влияние не только на Украину и регион, но и в глобальном аспекте" , - говорится в документе.

В отчете также упоминается активизация российской подрывной гибридной деятельности, киберугрозы и использование Россией энергетики как оружия. Также говорится о росте уровня рисков в Черноморском регионе, на Кавказе, в Молдове и Беларуси.

Согласно отчету Минобороны Болгарии, война привела к увеличению масштабов российских гибридных диверсий против стран НАТО и ЕС.

"Эти действия направлены прежде всего на создание внутриполитической дестабилизации и общественной оппозиции; препятствование решениям по укреплению потенциала сдерживания и обороны Альянса; уменьшение солидарности и поддержки Украины и предоставления своевременной и эффективной военной помощи; продолжение зависимости от российских поставок энергоносителей" , - говорится в отчете.

"Болгария также стала объектом системных российских гибридных воздействий, в том числе через одностороннее прекращение поставок газа, с целью влияния на суверенный национальный процесс принятия стратегических решений" , - добавляется в отчете.

Деструктивную роль сыграли косвенные попытки России создать вторую зону нестабильности, используя существующие проблемы и противоречия на Балканах, пишут авторы документа.

"Сохраняется потенциал дестабилизации Боснии и Герцеговины вследствие сепаратистских инициатив лидеров боснийских сербов, поддерживаемых Кремлем. Сильное российское влияние также сохраняется в Сербии" , - говорится в отчете.

В документе отмечается, что Болгария солидарна с Украиной и поддерживает ее законные усилия и действия, направленные на противостояние российской военной агрессии, в частности путем предоставления военной помощи.

Основные выводы отчета, посвященного болгарской армии, связаны с необходимостью повышения требований к обороноспособности в связи с фундаментально изменившейся средой безопасности. Документ заключает, что страна должна быть ответственным и эффективным союзником НАТО.

Напомним, результаты досрочных выборов в Болгарии снова не дают оснований на создание прочной коалиции.

Такой сценарий угрожает политике Болгарии в отношении Украины, поскольку в условиях отсутствия коалиции страной руководит техническое правительство, которое назначает президент Румен Радев, ранее скептически высказывавшийся относительно вооруженной поддержки Киева.