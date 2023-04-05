Второй крупнейший банк России признал рекордный ущерб из-за санкций

Российский банк ВТБ получил чистый убыток в размере $9,57 млрд — это рекорд за всю историю банка, сообщает Новое время.

Об этом пишет российский РБК.

Убыток по международным стандартам достиг 612,6 млрд руб. Отмечается, что потери банка стали рекордными за всю историю. При этом, в 2021 году российский банк получил 186,3 млрд руб. прибыли.

Отмечается, что ущерб по международным стандартам оказался ниже из-за учета разового дохода в 165 млрд руб. от присоединения банка Открытие в декабре 2022 года. Без этого фактора «органический ущерб» составил бы около 777 млрд руб.

В российском банке главными причинами ущерба назвали санкции, резервы, валютный курс и процентный риск.

Отмечается, что ВТБ был одним из первых банков, которые столкнулись с санкциями год назад. В тот момент в России не действовали лимиты центробанка на снятие наличных.

Ранее сообщалось, что европейская «дочка» российского ВТБ начала официальную ликвидацию. Процесс займет несколько лет.