Генштаб: Российская авиация за сутки нанесла более 20 ударов по Украине

В течение суток враг нанес 3 ракетных и 21 авиационный удар по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 5 апреля.

В течение суток противник нанес 3 ракетных и 21 авиационный удар, совершил более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за сутки было отбито более 40 атак оккупантов. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружена. В течение суток противник обстрелял н.п. Турья, Леоновка и Печенюги Черниговской области, Середина-Буда, Стукаловка, Бессалевка и Волфино — Сумской, а также Уды, Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Липцы, Нескучное, Зыбино и Бочково на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись н.п. Тополя, Двуречная, Масютовка, Купянск, Кучеровка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах н.п. Невское и Серебрянское лесничество. Под артиллерийские обстрелы попали Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Терны, Заречное, Торское, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безуспешные наступательные действия вблизи Богдановки и Ивановского. Подразделения сил обороны в течение суток отразили около 15 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Торецк и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки и Марьинки. В то же время враг обстреливал Новокалиново, Авдеевку, Первомайское, Красногоровку, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не производил. Для коррекции огня артиллерии активно применял БпЛА. Совершил обстрелы н.п. Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник наращивает в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них – Времивка и Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новопавловка и Каменское Запорожской области, а также Новоалександровка, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Антоновка, Степановка и Чернобаевка Херсонской области.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 состава боеприпасов, 2 позиции средств противовоздушной обороны и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Как сообщалось, 5 апреля на восточном фронте украинские защитники ликвидировали российский вертолет класса "Аллигатор" Ка-52.