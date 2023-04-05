Politico: Шольца проверят на причастность к мошенничеству на 30 млрд евро

Немецкий канцлер Олаф Шольц столкнулся с расследованием в связи со скандалом по налоговому мошенничеству на 30 млрд евро, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Politico.

По данным издания, оппозиция Германии хочет начать парламентское расследование по поводу вероятной причастности Шольца к масштабному скандалу с уклонением от уплаты налогов.

Дело, которое берет свое начало более пяти лет назад, когда Шольц еще был мэром города-государства Гамбург, связано с более широким так называемым делом "Cum Ex", в рамках которого государство Германии было обмануто более чем на 30 миллиардов евро. Поскольку некоторые банки, компании или физические лица требовали от органов власти возмещения налогов за возможные расходы, которых никогда не было.

Региональный парламент Гамбурга планирует вызвать Шольца в следственный комитет, занимающийся расследованием скандала уже этой весной.

"Мы обратимся в парламентский комитет по расследованию налогового дела Шольца - Варбурга в немецком Бундестаге в первую парламентскую неделю после Пасхальных каникул" , - заявил заместитель председателя парламентской группы от ХДС Матиас Миддельберг.

Немецкий канцлер попал под пристальное внимание из-за его связей с одним из гамбургских банков, вовлеченных в схему уклонения от налогов: во время пребывания в должности мэра он трижды встречался наедине с одним из владельцев банка MM Warburg & Co, который к тому времени уже расследовался налоговой службой Гамбурга. Чиновники планировали вернуть 47 миллионов евро, которые, по их мнению, являлись неправомерной выгодой в связи с мошенничеством.

Хотя канцлер постоянно отрицал свое вмешательство, он также не ответил на то, что обсуждалось во время частных встреч. Шольц же несколько раз за последние два с половиной года заявлял, что не может вспомнить содержание дискуссий.

Напомним, скандал уже взрывался в предвыборной кампании Шольца в 2021 году, однако в конечном итоге мало повлиял, поскольку потенциальное участие Шольца оставалось непонятным.

Кроме того, вчера мы писали, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стал вторым в истории США главой арестованного государства.