Польша согласовала новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

Президент Владимир Зеленский сообщил, что согласовал с польским премьер-министром Матеушем Моравецким новый пакет военной помощи для Украины, в который войдут бронетранспортеры, системы ПВО, минометы, истребители МиГ-29, сообщает Деловая столица.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции для СМИ.

"Согласовали новый, очень нужный именно сейчас нашим воинам оборонный пакет, который защищает свободу и независимость не только Украины, Польши, Европы, но и всего мира. Очень важно, чтобы те, кто сейчас в окопах на востоке, где горячо, и на юге Украины, знали, что здесь, в Варшаве, мы договорились о том, что даст Украине и каждому из наших воинов больше силы" , — сказал президент Украины.

Он отметил, что речь идет не только о поддержке, но и о сотрудничестве, что "также для нас приоритет", в частности, в формате закупок. Это, по словам Зеленского, усиливает оборонный потенциал как Украины, так и Польши.

"Сегодня мы подписываем документ о поставках польских БТР Rosomak, самоходных минометов Rak, систем ПВО, в том числе очень эффективных Piorun, МиГов и другого вооружения, в котором мы так нуждаемся" , — отметил украинский президент.

Также, по словам Зеленского, с польской стороной обсудили создание совместных предприятий по производству вооружений и боеприпасов.

"Очень предметные договоренности" , — подчеркнул он.

Перед этим президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Польша уже передала Украине четыре истребителя МиГ-29, еще столько же – сейчас доставляются. Кроме того, страна готова отправить еще шесть таких самолетов в ближайшее время.

Дуда также рассказал, что Польша передала Украине уже более 300 танков, а также гаубицы Krab и "много другой техники", в том числе зенитно-ракетные комплексы польского производства Piorun и прочее, что есть на вооружении страны.

Напомним, президент Владимир Зеленский в среду, 5 апреля, встретился в Варшаве со своим польским коллегой Анджеем Дудой.