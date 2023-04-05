Речь Зеленского и Дуды в Варшаве: главные заявления

Президент Украины Владимир Зеленский выступает с совместной речью с польским коллегой Анджеем Дудой в Королевском замке (Варшава), сообщает РБК-Украина.

Сайт приводит их главные заявления.

Польский президент вспомнил, как 23 февраля 2022 года посещал Киев.

"Я долго разговаривал с президентом Владимиром Зеленским. Ситуация на тот момент была чрезвычайно драматичной. Мы уже тогда знали, что россияне нападут и начнется полномасштабная война" , - отметил он.

По его словам, Украина защищается уже более 400 дней, а Польша сдержала слово о том, что на нее можно положиться.

Отметим, выступление организовано по инициативе украинской стороны. Из соображений безопасности непосредственно к лидерам допустили ограниченное число зрителей. Остальных желающих пригласили на Замковую площадь, для них установили большие экраны.

Напомним, сегодня украинский президент находится с визитом в Польше.

Ключевая тема визита - усиление украинской обороны. Также лидеры Украины и Польши обсуждали сотрудничество в экономике, бизнесе, санкции против России, трансграничное движение и так далее.