В Брянской области РФ упал украинский легкомоторный самолет, пилот задержан
В среду, 5 апреля, в Брянской области России упал украинский легкомоторный самолет, пилот был задержан российскими силовиками, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.
Так, в Брянской области совершил аварийную посадку украинский Аэропракт А-22 "Летучая лисица". Он летел в сторону нефтепровода "Дружба". Вероятно, для сброса бомбы, сообщает Mash.
По данным SHOT, А-22 был сбит из стрелкового оружия — он получил повреждения и пилоту пришлось совершать аварийную посадку.
Пилот был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ. У сбитого пилота якобы при себе был автомат АКС-74У и он пытался скрыться.
Отмечается, что задержанный пилот уже пересекал границу РФ. Он якобы в паре с ещё одним Аэропрактом пытался сбросить бомбу на вышку мобильной связи. Тогда самолётам удалось скрыться.
Кроме того, появились кадры допроса пилота. Он рассказал, что летел на малой высоте в сопровождении ещё одного гражданского самолёта. Он не знал, что находится над территорией России.
"Задача была сфотографировать местность и проверить работу украинской ПВО. Поэтому им выдали броник и автомат — для безопасности. Приборы навигации отключили удалённо во время полёта. За задание должен получить 50 тысяч гривен. Сел из-за сломавшегося винта, прикопал в земле оружие, боеприпасы и бронежилет — чтобы не убили свои же. После — был задержан", — рассказал пилот.