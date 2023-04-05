В Брянской области РФ упал украинский легкомоторный самолет, пилот задержан

В среду, 5 апреля, в Брянской области России упал украинский легкомоторный самолет, пилот был задержан российскими силовиками, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.

Так, в Брянской области совершил аварийную посадку украинский Аэропракт А-22 "Летучая лисица". Он летел в сторону нефтепровода "Дружба". Вероятно, для сброса бомбы, сообщает Mash.

По данным SHOT, А-22 был сбит из стрелкового оружия — он получил повреждения и пилоту пришлось совершать аварийную посадку.

Пилот был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ. У сбитого пилота якобы при себе был автомат АКС-74У и он пытался скрыться.

Отмечается, что задержанный пилот уже пересекал границу РФ. Он якобы в паре с ещё одним Аэропрактом пытался сбросить бомбу на вышку мобильной связи. Тогда самолётам удалось скрыться.

Кроме того, появились кадры допроса пилота. Он рассказал, что летел на малой высоте в сопровождении ещё одного гражданского самолёта. Он не знал, что находится над территорией России.