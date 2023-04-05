Турция в июне продолжит переговоры со Швецией о ее членстве в НАТО

Представители Анкары планируют встретится с коллегами из Стокгольма в июне, чтобы продолжить обсуждение членства Швеции в НАТО, сообщает РБК-Украина.

Об этом в интервью Anadolu заявил советник президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, Швеция еще не полностью выполнила требования для того, чтобы Турция ратифицировала ее членство в Альянсе, и Анкара много раз заявляла об этом Стокгольму.

"После того, как наш парламент одобрил членство Финляндии в НАТО, мы договорились провести следующую встречу (со Швецией - ред.) в первую или вторую неделю июня" , - заявил Калын, добавив, что в Швеции с июня вступает в силу новый антитеррористический закон, который станет прогрессом в выполнении требований Турции.

Он добавил, что до 1 июня Стокгольм должен выполнить еще ряд условий, но не уточнил, какие именно.

"Мы не считаем правильными заявления вроде: "Швеция сделала свою часть, теперь очередь Турции, Турция должна сделать свою часть". Понятно, каковы наши критерии и наши требования. Насколько они выполнены, можно легко проверить численно и фактически" , - добавил он.

Стоит заметить, что Турция и Венгрия остаются единственными странами НАТО, которые не одобрили членство Швеции в Альянсе.

Напомним, Финляндия вчера, 4 апреля, официально стала членом НАТО.

Также мы писали, что сегодня, 5 апреля, министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем обсудил членство своей страны в НАТО с венгерским и турецким коллегами.