ГПСУ: Россия планирует перебросить часть войск из Беларуси на восток Украины

Российские оккупанты планируют переправить из Беларуси почти 2 тысячи своих военных в Россию, чтобы потом привлечь их к боевым действиям на востоке Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит брифинг спикера ГПСУ Андрея Демченко.

"Нам известно, что сейчас начались мероприятия по выводу части российских военных на территорию России из Беларуси.

Ранее мы сообщали, что на территории Беларуси находится около 4 тысяч российских военных. После тех мероприятий, которые сейчас начались, их количество еще снизится.

По нашим данным, из Беларуси выйдет около 2 тысяч военных, которых Россия в дальнейшем планирует привлечь к боевым действиям на востоке Украины для усиления своей группировки".

По словам представителя пограничников, в действиях тех подразделений белорусской армии, которые усиливают границу с Украиной, ничего не изменилось, и они находятся на определенной удаленности от украинской границы.

Он добавил, что на границе должны быть готовы к развитию любой ситуации:

"Мы понимаем коварство врага. Поэтому с нашей стороны, как и раньше, происходит укрепление как линий границы, так и пограничных линий".

Демченко пояснил, что укрепление необходимо, чтобы все составляющие сил обороны имели все возможности для того, чтобы отразить любую атаку с этого направления или противодействовать любым провокациям на этом участке.

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