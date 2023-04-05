В США назвали сроки передачи Украине танков Abrams

Соединенные Штаты планируют передать Украине танки Abrams до конца года, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила заместитель официального представителя Министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге.

"Подготовка (украинских военных, - ред.) еще не началась. Наша цель - доставить их (танки Abrams, - ред.) в Украину до конца года, но это единственные сроки, которые я могу назвать прямо сейчас" , - заявила она.

Ранее сообщалось, что учения украинских военных на американских танках Abrams M1A1 еще не начались, однако уже "относительно скоро" должны стартовать.

Отметим, что Соединенные Штаты предоставят Украине Abrams M1A1 вместо версии M1A2. Это ускорит поставки танков.