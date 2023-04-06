РФ создает условия для репрессий на оккупированных территориях – ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что президент России Владимир Путин называет "терроризмом" борьбу с захватчиками и призывает к усилению так называемых "правоохранительных операций", чтобы создать условия для дальнейших репрессий на оккупированных территориях, сообщает Украинская правда.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска выйдут из Бахмута, чтобы избежать окружения, если это будет необходимо, но пока не видит необходимости в этом.

Во время пресс-конференции в Польше Зеленский заявил, что украинские войска столкнулись с очень сложной ситуацией в Бахмуте, и что Киев примет "соответствующие решения", если украинские войска окажутся в окружении российских войск.

Заявление Зеленского совпадает с другими недавними заявлениями украинских официальных лиц о том, что украинское военное командование отдаст приказ об отходе из Бахмута тогда, когда и если оно посчитает отход наиболее стратегически целесообразным вариантом.

Аналитики отмечают, что важность обороны Бахмута и ее эффективность в сдерживании российских сил, а также масштаб украинских потерь они смогут оценить, когда увидят весеннее контрнаступление ВСУ.

Также в отчете говорится о том, что Путин во время встречи с Советом национальной безопасности России 5 апреля назвал усилия России по укреплению контроля над оккупированными территориями Украины вопросом внутренней безопасности и верховенства права.

Он призвал к продолжению экономической, правовой и социальной интеграции оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации и подчеркнул важность российских "восстановительных" усилий на оккупированных территориях для содействия процессу интеграции.

Путин также обвинил Украину в угрозе гражданскому населению на оккупированных территориях и отметил недавние "террористические атаки" против оккупационных чиновников и правоохранительных органов, имея в виду нападения украинских партизан на оккупантов.

Российский диктатор подчеркнул необходимость усиления так называемых "правоохранительных операций" для защиты от таких нападений и призвал к более активному участию местных украинских граждан в "правоохранительных процессах", открыто поощряя коллаборационистов и информаторов на оккупированных территориях.

В отчете подытоживают: Путин использовал понятие "терроризм" и угрозы внутренней безопасности России для оправдания внутренних репрессий и, вероятно, создает условия для дальнейших репрессий, а также репрессий со стороны так называемых "правоохранительных органов" на оккупированных территориях, используя подобные формулировки.

Президент страны-агрессора пытался изобразить Россию как уважаемую мировую державу на фоне того, что китайские официальные лица преуменьшают тесные отношения с Россией.

Основные выводы ISW за 5 апреля: