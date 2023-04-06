Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 390 оккупантов и вражеский вертолет

Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 390 оккупантов и вражеский вертолет
Фото: Минобороны Украины

По данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия в войне против Украины уже потеряла 176 630 солдат, 7 013 боевых бронированных машин, 3 631 танк и 292 вертолета.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 176 630 (+390) человек ликвидировано,  
  • танков – 3 631 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 7 013 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 2 714 (+7) ед,
  • РСЗО – 532 (+0) ед,
  • средств ПВО – 281 (+1) ед,
  • самолетов – 306 (+0) ед,
  • вертолетов – 292 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 287 (+4) ед,
  • крылатых ракет – 911 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 574 (+1) ед,
  • специальной техники – 302 (+3) ед.

Данные уточняются.

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