Минобороны Британии: Топ-военных РФ ждут увольнения из-за провалов

Министерство обороны Великобритании считает, что российских топ-военных ждут новые увольнения, поскольку они проваливают достижения поставленных целей в Украине. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в четверг, сообщает Украинская правда.

В ведомстве отметили, что, согласно сообщениям российских соцсетей, министерство обороны России с большой вероятностью уволило генерал-полковника Рустама Мурадова с должности командующего Восточной группировки войск в Украине. Мурадов возглавил эту группировку после неудачной попытки РФ штурмовать Киев в прошлом году.

В последние месяцы Восточная группа войск под командованием Мурадова понесла чрезвычайно тяжелые потери, особенно в ходе плохо продуманных наступлений на Угледар.

Эти неудачные операции вызвали резкую критику со стороны различных комментаторов в России, в том числе и со стороны военнослужащих самого Мурадова.