Ночью в районе мелитопольского аэродрома произошли взрывы - мэр

Ночью 6 апреля взрывы в оккупированном Мелитополе раздавались в районе аэродрома, где расположена база российских военных. Об этом сообщил﻿ мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Громкая ночь во временно оккупированном Мелитополе для всех районов города, особенно Авиагородка. По предварительным данным взрывалась "многострадальная" вражеская база рашистов в районе захваченного аэродрома" , - заявил Фёдоров.

Информацию о взрывах распространила﻿ и оккупационная администрация. Но они уверяют, что "российская ПВО" якобы сбила "шесть ракет Himars". Захватчики утверждают, что якобы сбили все ракеты и якобы никаких разрушений и пострадавших нет.

Федоров тоже акцентировал внимание на том, что оккупанты оперативно отчитались о "метком ПВО", но он отметил, что при этом захватчики почему-то "отправили в сторону аэродрома скорые".

Законный мэр Мелитополя добавил, что потери захватчиков подсчитывают.