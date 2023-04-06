Ночью в районе мелитопольского аэродрома произошли взрывы - мэр
Ночью 6 апреля взрывы в оккупированном Мелитополе раздавались в районе аэродрома, где расположена база российских военных. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Громкая ночь во временно оккупированном Мелитополе для всех районов города, особенно Авиагородка. По предварительным данным взрывалась "многострадальная" вражеская база рашистов в районе захваченного аэродрома", - заявил Фёдоров.
Информацию о взрывах распространила и оккупационная администрация. Но они уверяют, что "российская ПВО" якобы сбила "шесть ракет Himars". Захватчики утверждают, что якобы сбили все ракеты и якобы никаких разрушений и пострадавших нет.
Федоров тоже акцентировал внимание на том, что оккупанты оперативно отчитались о "метком ПВО", но он отметил, что при этом захватчики почему-то "отправили в сторону аэродрома скорые".
Законный мэр Мелитополя добавил, что потери захватчиков подсчитывают.