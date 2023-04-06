У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони обнаружили заболевания клеток крови — лейкемию﻿. Об этом говорится в сообщении Corriere della Sera, сообщает Деловая столица.

Десять дней назад 86-летний политик попал в больницу Святого Рафаэля в Милане для обследования. Однако тогда его выписку, которую ожидали в течение 24-36 часов, отложили на четыре дня.

При этом 2 апреля бывший премьер снова вернулся в больницу. Первые сообщения говорили о проблемах с дыханием, связанных с рецидивом пневмонии, однако позже стало известно о другом заболевании политика.

"Сильвио Берлускони страдает серьезным заболеванием крови: лейкемией. Боли, которые мучают его, и пневмония последних нескольких дней на самом деле являются осложнениями, которые могут нанести вред и так ослабленному организму" , — отмечают в СМИ.

Ранее Берлускони, комментируя встречу действующей премьер-министра Джорджи Мэлони и Зеленского на полях саммита ЕС в Брюсселе, заявил, что если бы он все еще занимал старую должность, то не встретился бы с Зеленским.

По версии итальянского экс-премьера, если бы Зеленский прекратил "атаковать" два региона на востоке Украины в Донбассе, российское нападение на Украину "не произошло бы вообще".

При этом Берлускони заявлял, что якобы "всегда был и остается на стороне украинского народа".