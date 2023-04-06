Российский рубль упал до минимума с апреля прошлого года

Курс доллара к российскому рублю на Московской бирже поднялся выше 80 рублей впервые с 18 апреля прошлого года.﻿ Об этом, со ссылкой на данные биржи, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Давление на позиции рубля оказывает совокупное количество факторов, несмотря на высокие цены на нефть.

Как отметил аналитик ПСБ Егор Жильников, во-первых, это задержки в экспортных потоках, а также восстанавливающийся импорт на территорию России. Во-вторых, это повышенный спрос на валюту у банков, ввиду чего наблюдался всплеск в объемах операций своп с ЦБ.

"В-третьих, это последующее снижение Минфином продаж валюты на фоне роста нефтяных котировок" , - цитирует Жильникова агентство "Интерфакс".

Напомним, российский валютный рынок функционирует в условиях жестких ограничений с начала войны против Украины в феврале прошлого года. За 2022 год официальный курс рубля к доллару США даже укрепился с 80 до 74 рублей. За это время рубль утратил конвертируемость из-за введенных запретов на движение капитала.

Минфин РФ 5 апреля сообщил о падении нефтегазовых доходов российского бюджета за январь-март на 45%.