Энергосистема работает с профицитом, но отключения в 2 областях будут – Минэнерго

Генерация электроэнергии в четверг, 6 апреля, продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей, из-за непогоды произошло аварийное отключение около 5 тыс потребителей в Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в Telegram.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, генерация с запасом имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране.

"Из-за непогоды произошло аварийное отключение около 5 тыс потребителей в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.