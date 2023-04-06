ВВС: В США считают, что украинские пилоты быстро освоят F-16
Соединенные Штаты Америки дали высокую оценку навыкам украинских пилотов, которые проходили тестирование на возможность переобучения для работы на многоцелевых истребителях. Об этом заявил командующий авиацией ВВС Украины генерал Сергей Голубцов в эфире национального телемарафона, сообщает Украинская правда.
"Мы верили в то, что наши пилоты покажут свой уровень, и это действительно произошло. Два пилота успешно прошли тестирование в Соединенных Штатах. Оценка дана достаточно высокая и в конце отчета (указано), что для украинских пилотов программа переобучения на самолет F-16 может быть значительно сокращена по сравнению со стандартными программами подготовки пилотов", - заявил Голубцов.
Как сообщал ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат, двое украинских пилотов посещали США для анализа навыков и потребностей потенциальной учебной базы по подготовке управлением современными самолетами.