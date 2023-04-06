Укроборонпром с поляками будет производить танковые снаряды

ГК "Укроборонпром" вместе с польской компанией Polska Grupa Zbrojeniowa будут совместно изготавливать снаряды калибра 125 мм для танков. Об этом говорится﻿ в сообщении пресс-службы Укроборонпрома.

"Одно из предприятий Концерна и Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) заключили соглашение о взаимодействии в сфере производства танковых снарядов калибра 125 мм. Это произошло в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Республику Польша" , - говорится в сообщении.

Согласно договору, новые производственные линии развернут в польских городах, поскольку есть высокие риски российских ракетных ударов по предприятию Укроборонпрома.

Отмечается, что Украина для производства снарядов предоставит свои технологии и высококвалифицированных специалистов с соответствующими компетенциями и опытом