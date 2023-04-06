Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в этом году

По обновленным прогнозам Всемирного банка, экономика Украины в этом году вырастет на 0,5% после падения на 29,2% в 2022 году, а в 2024 году - вырастет на 3,5%. В январе Всемирный банк ожидал более быстрого роста: на 3,3% в 2023 году и на 4,1% - в 2024-м, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в обновленном Экономическом обзоре региона от Всемирного банка.

"Экономическая активность в регионе Европы и Центральной Азии, вероятно, будет оставаться подавленной в этом году из-за продолжающихся последствий вторжения России в Украину, устойчивой высокой инфляции и более жестких финансовых условий.

Ожидается, что региональное производство вырастет на 1,4% в 2023 году, что значительно лучше, чем ранее ожидаемые 0,1%. Положительная, хотя и глубоко депрессивная, экономическая активность в 2023 году отражает более мягкое сокращение экономики России и улучшение перспектив Украины. Ожидается, что в 2024-25 годах региональный рост вырастет в среднем до 2,7%, поскольку инфляция замедлится, внутренний спрос восстановится, а внешняя конъюнктура улучшится", - заявили во Всемирном банке.

Резкий рост потребительских цен, особенно на продукты питания и энергоносители, привел к тому, что к концу 2022 года среднегодовая инфляция на формирующихся рынках и в развивающихся странах Европы и Центральной Азии выросла до 15,9%, что стало самым высоким показателем за последние 20 лет и самым высоким среди всех развивающихся регионов мира, говорится в обзоре.

Во Всемирном банке подчеркнули, что перспективы остаются крайне неопределенными.

"Рост в 2023 году может быть слабее, если война, вызванная вторжением России в Украину, продолжит эскалацию, цены на продукты питания и энергоносители будут расти, повышение процентных ставок ускорится в мире или в регионе, или произойдет внезапный разворот потоков капитала в регион. Текущие события в банковском секторе некоторых развитых стран могут иметь побочное влияние на рост" , - добавили в учреждении.

По прогнозам банка, в этом году экономика Украины вырастет на 0,5% "после ошеломляющего падения на 29,2%" в 2022 году, когда произошло российское вторжение в страну.

"Хотя экономические потери, которые понесла Украина в результате вторжения, являются огромными, открытие украинских черноморских портов и возобновление торговли зерном, а также значительная донорская поддержка помогают поддерживать экономическую активность в этом году.

Согласно последним оценкам Всемирного банка, стоимость реконструкции и восстановления в Украине сейчас выросла до $411 млрд, что более чем в 2 раза превышает размер довоенной экономики Украины в 2021 году", - отметили во Всемирном банке.

В то же время Турция пережила два разрушительных землетрясения 6 февраля 2023 года, которые, по оценкам Всемирного банка, привели к прямым убыткам в размере около 34,2 миллиарда долларов США, или 4% ВВП страны за 2021 год.

Фактические расходы на удовлетворение полного спектра потребностей в восстановлении и реконструкции могут вдвое превышать прямые убытки. С учетом влияния недавних землетрясений рост прогнозируется на уровне 3,2% в 2023 году, а в 2024-25 годах с- в среднем до 4,2% благодаря государственной поддержке домохозяйств и инвестициям на фоне продолжающихся усилий по реконструкции, говорится в обзоре.

Напомним:

Европейский банк реконструкции и развития существенно ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году до 8%, прогнозируемых в сентябре 2022 года, до 1%.

Согласно январьскому прогнозу, Национальный банк ожидает роста реального ВВП в этом году на 0,3% – прогноз ухудшили, в частности, из-за последствий атак россиян на энергетическую инфраструктуру.

В Национальном банке улучшили свои прогнозы по показателям инфляции в Украине в 2023 году с 21% до 18,7%.