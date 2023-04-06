FT: РФ после Путина будет похожа на Сербию после Милошевича

Война в Украине носит на столько же психологический и политический, насколько и военный характер, что Владимир Зеленский хорошо продемонстрировал, когда допустил, что «хищники» в правящих кругах России однажды убьют Владимира Путина. Несомненно, украинский президент не пролил бы ни единой слезы, если бы российского лидера постигла судьба Юлия Цезаря, осужденного как диктатора и заколотого на мартовские иды членами римского сената. Об этом в своей статье пишет издание Financial Times, сообщает Зеркало недели.

Однако Зеленский не привел никаких доказательств в поддержку своего прогноза. А его главной целью, похоже, было усилить военные усилия Украины, посеяв еще большее зерна подозрений в параноидальную почву кремлевской политики. Но вопрос о том, кто может прийти на смену Путину, и какую политику будет проводить новый режим – это вопрос, над которым задумываются западные правительства и эксперты по вопросам России, – пишет издание.

Путин подтвердил, что президентские выборы в РФ состоятся в следующем году. И если он будет участвовать в них, то победа ему гарантирована. Еще один шестилетний срок продлит его правление до 30 лет, что будет дольше правления Иосифа Сталина в 1924-1953 годах. Однако в октябре Путину исполнилось 70 лет. Чем дольше он остается в должности, тем острее встает вопрос преемственности.

«Чтобы понять, как выглядит Россия после Путина, стоит вспомнить Сербию после жестокого правления Слободана Милошевича. Он потерял власть в 2000 году после разжигания войн в бывшей Югославии. Так же поступил и Путин, начав войны против бывших советских республик, таких как Грузия и Украина» , – говорится в статье.

Издание отмечает, что Милошевича и Путина объединяют схожие недовольства. Они оба жалели из-за распада многонационального государства, в котором доминировала одна национальность: сербы в Югославии и русские в СССР. Они одинаково жаловались на статус этнических сербских и русских меньшинств в новых независимых государствах. Милошевича и Путина также объединяет желание контролировать территорию, олицетворяющую национальную идентичность и историческую гордость: Косово для сербского автократа и Крым для российского.

Милошевич скончался в 2006 году во время судебного процесса по обвинению в военных преступлениях. В прошлом месяце Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, обвинив его в принудительном вывозе детей из Украины.

«Сербия после Милошевича перестала быть воинственным, гипернационалистическим государством. Но она превратилась в несовершенную демократию и осталась в напряжении с Западом, особенно из-за Косово и внешней политики, включающей теплые отношения Белграда с Россией и Китаем. Общественная жизнь под руководством Александра Вучича, который с 2014 года занимал должность премьер-министра, а сейчас стал президентом, характеризуется концентрацией власти и медиа-влияния в руках его «Сербской прогрессивной партии»» , – сравнивает издание, допуская, что схожие условия могут возникнуть и в пост-путинской России.

Любой будущий кремлевский лидер вряд ли откажется от претензий Москвы на Крым, независимо от исхода войны в Украине. Будучи гораздо большим государством, чем Сербия, Россия не будет координировать свою внешнюю политику с Западом. Внутри страны правящая группа сделает так, чтобы выборы всегда сосредотачивали власть в ее руках, даже если голосования станут менее срежиссированным ритуалом, чем при Путине, и более похожими на управляемое соревнование, как это было во времена Бориса Ельцина.

Как и в Сербии, поворот к либеральной демократии западного образца в ближайшем будущем в России маловероятен. Единственным премьер-министром Сербии после Милошевича, принявшего эти ценности, был Зоран Джинджич. Он был убит в 2003 году. Редким выдающимся политиком, в целом отстаивавшим либеральные ценности в путинской России, был Борис Немцов. Его застрелили у Кремля в 2015 году.

Фактически одной из особенностей сербской политики после Милошевича было существование ультранационалистической оппозиции. Она держит правящую элиту в напряжении, делая официальное признание независимости Косово почти немыслимым, даже если бы Вучич почувствовал готовность пойти по этому пути. Вучич начал свою политическую карьеру под крылом Воислава Шешеля, радикального националиста и сторонника идеи о «Большой Сербии», осужденного международным судом в 2018 году за преступления военного времени.

В российской политике также существует ультранационалистическое течение, которое Путин раньше считал слишком непокорным. Но сейчас оно стало еще громче из-за российской войны против Украины.

Поскольку некоторые влиятельные представители в военных кругах и спецслужбах России лояльны к такому мировоззрению, радикалы, несомненно, будут играть роль в определении тональности будущей российской политики.