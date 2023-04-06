NYT: Китаю может не хватить влияния, чтобы остановить войну

Во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном на этой неделе лидера Китая Си Цзиньпина попросят усилить давление на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины. Есть основания полагать, что Макрона ждет разочарование. Об этом в своей статье пишет издание New York Times, сообщает Зеркало недели.

Си Цзиньпин не проявил особого желания или способности сдерживать президента России Владимира Путина, с которым он более года назад объявил партнерство «без ограничений» в стратегических объятиях, направленных на переформатирование мирового порядка в направлении уменьшения влияния США и Европы.

«Путин подверг сомнению влияние Китая, когда в прошлом месяце заявил, что разместит тактическое ядерное оружие в соседней Беларуси через несколько дней после того, как Си призвал не размещать такое оружие за рубежом» , - пишет издание.

Китай занял сложную позицию по войне России против Украины. Пекин заявляет о своем нейтралитете и даже предполагает, что может выступить в роли посредника на мирных переговорах. В то же время, на каждом шагу он углубляет отношения с Москвой и бросает ей экономический «спасательный круг», увеличивая торговлю. Давно анонсированный телефонный разговор между Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским, который подкрепил бы заявления о китайском нейтралитете, до сих пор не состоялся.

Визит Си Цзиньпина в Москву в прошлом месяце, который чиновники назвали миротворческой миссией, обеспечил Путину большую легитимность дома. Лидер Китая поддержал переизбрание российского автократа в президенты и показал, что Кремль еще не полностью изолирован, имея китайского союзника. В совместном заявлении, обнародованном после встречи двух лидеров, Украина упоминается только в конце. В ней нет никаких конкретных предложений по поводу того, как остановить боевые действия.

Это заявление перекликается с предложением из 12 пунктов о мирном урегулировании в Украине, которое Китай обнародовал в феврале, и избегает использования слов «война» или «вторжение» для описания российской военной агрессии. Китайская инициатива уделяет больше внимания высказыванию недовольства Пекина западными альянсами по безопасности вроде НАТО.

«План из 12 пунктов по Украине – это большой дымовой занавес, чтобы отвлечь критику в адрес Китая за его пророссийский нейтралитет» , – сказала Тувия Геринг, исследовательница Центра Гилфорда Глейзера в Институте исследований национальной безопасности в Израиле, которая много пишет о китайской внешней политике.

Китайская поддержка Москвы подорвала попытки Пекина наладить связи с Европой, необходимые ему для возрождения своей экономики. Китайская сторона также надеется помешать европейским странам присоединиться к США и их призывам к усилению торговых ограничений против Китая по соображениям безопасности. Поэтому китайская стратегия сосредоточена на использовании расколов внутри ЕС относительно отношений с Китаем. Пекин отмечает желание Европы достигнуть так называемой «стратегической автономии» от Америки.

«Пекин действительно хочет способствовать стратегической автономии Европы от США, но он не может ничего сделать с Россией» , - сказала Юнь Сунь, директор китайской программы вашингтонского исследовательского института Stimson Center.