Си Цзиньпин заявил что готов позвонить Зеленскому, - французский дипломат

Китайский лидер Си Цзиньпинь заявил о готовности позвонить президенту Владимиру Зеленскому. Но он это сделает в "подходящий момент", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает издание Le Parisien и 20minutes.fr.

"Глава Китая Си Цзиньпин заявил во время переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, что он готов позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда придет время" , - сообщил СМИ французский дипломат, присутствовавший на встрече.

Предыстория

Напомним, после того, как лидер Китая Си Цзиньпинь посетил Москву в конце марта, сообщалось, что он может поговорить с Владимиром Зеленским. Но этого звонка так и не произошло.

Сам президент Владимир Зеленский отмечает, что готов лично поговорить с лидером Китая. В ОП заявляли, что с Пекином идут дискуссии о возможных переговорах Зеленского и Си.

В то же время недавно в Китае сказали, что возможность такого телефонного разговора или встречи не исключена.

В Пекине объясняли, что отсутствие контактов между Си Цзиньпином и Зеленским не означает, что Китай поддерживает РФ в войне.