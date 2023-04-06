СМИ: Ливан атаковал ракетами Израиль, есть пострадавшие

Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) заявили о ракетной атаке из Ливана. По меньшей мере, один человек получил ранения, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщениях Al Jazeera и The Jerusalem Post.

Одна ракета, запущенная с территории Ливана, была успешно сбита системой ПВО "Железный купол". Через несколько минут сирены раздались в десятках городов и сел на севере Израиля.

Местные жители сообщили, что слышали громкие взрывы, сигналы тревоги продолжались в городах вблизи ливанской границы, в частности, в населенных пунктах Мацува, Шломи, Ханита, Адмит, Эйлон, Хила, Рош-ха-Никра и Араб-эль-Арамаше.

Одна из ракет повредила дорогу и здание в северном городе Шломи.

Rocket from Lebanon hits the city of Shlomi, northern Israel pic.twitter.com/cJPIz0tstW — Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) April 6, 2023

Служба скорой помощи Magen David Adom (MDA) сообщила, что легкое ранение осколками во время ракетных обстрелов получил мужчина, ехавший на внедорожнике на севере Израиля. 26-летний Янух Джат был доставлен в медицинский центр.

Также одна женщина пострадала, потому что упала, когда бежала к укрытию, а еще одна женщина сообщила, что страдает от сильной тревоги.

מטחי הרקטות לצפון: אותרו שתי נפילות בישובים שלומי ופסוטה בגליל המערבי@Doron_Kadosh https://t.co/k2ia5RKetA pic.twitter.com/PShkSnKMgT — גלצ (@GLZRadio) April 6, 2023

Как указывают СМИ, по предварительным оценкам около 30 ракет были запущены из южного Ливана по Западной и Верхней Галилее на севере Израиля. По меньшей мере пять из них попали по территории Израиля, некоторые нанесли ранения и повреждения, остальные были сбиты системой ПВО "Железный купол".

Footage of Iron Dome interceptor missiles over northern Israel amid rocket barrages from Lebanon. pic.twitter.com/ETfULdecJo — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 6, 2023

Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщил, что проведет оценку ситуации со своим кабинетом безопасности. Министр обороны Йоав Галлант также сказал, что знаком с подробностями ситуации, а начальнику армии Израиля дали приказы по поводу ответа.

Так, AFP со ссылкой на ливанские государственные СМИ пишет, что Израиль нанес удар по южному Ливану в ответ на ракетные обстрелы.

Отметим, атака по Израилю произошла на фоне столкновений между израильскими силовиками и мусульманами в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.