СМИ: Ливан атаковал ракетами Израиль, есть пострадавшие
Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) заявили о ракетной атаке из Ливана. По меньшей мере, один человек получил ранения, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщениях Al Jazeera и The Jerusalem Post.
Одна ракета, запущенная с территории Ливана, была успешно сбита системой ПВО "Железный купол". Через несколько минут сирены раздались в десятках городов и сел на севере Израиля.
Местные жители сообщили, что слышали громкие взрывы, сигналы тревоги продолжались в городах вблизи ливанской границы, в частности, в населенных пунктах Мацува, Шломи, Ханита, Адмит, Эйлон, Хила, Рош-ха-Никра и Араб-эль-Арамаше.
Одна из ракет повредила дорогу и здание в северном городе Шломи.
Служба скорой помощи Magen David Adom (MDA) сообщила, что легкое ранение осколками во время ракетных обстрелов получил мужчина, ехавший на внедорожнике на севере Израиля. 26-летний Янух Джат был доставлен в медицинский центр.
Также одна женщина пострадала, потому что упала, когда бежала к укрытию, а еще одна женщина сообщила, что страдает от сильной тревоги.
Как указывают СМИ, по предварительным оценкам около 30 ракет были запущены из южного Ливана по Западной и Верхней Галилее на севере Израиля. По меньшей мере пять из них попали по территории Израиля, некоторые нанесли ранения и повреждения, остальные были сбиты системой ПВО "Железный купол".
Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщил, что проведет оценку ситуации со своим кабинетом безопасности. Министр обороны Йоав Галлант также сказал, что знаком с подробностями ситуации, а начальнику армии Израиля дали приказы по поводу ответа.
Так, AFP со ссылкой на ливанские государственные СМИ пишет, что Израиль нанес удар по южному Ливану в ответ на ракетные обстрелы.
Отметим, атака по Израилю произошла на фоне столкновений между израильскими силовиками и мусульманами в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.