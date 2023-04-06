Садовой: УПЦ МП прекратила свое существование во Львове

Украинская православная церковь Московского патриархата прекратила свое существование во Львове, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении мэра города Андрея Садового в Telegram.

"Спасибо всем, кто присоединился, и очень достойно, без провокаций, за эти два дня завершили историю московского патриархата в нашем городе. За уважение к закону, сдержанность и толерантность. Перед Пасхой в родном доме должен быть порядок" , — отметил он.

В частности, Садовый сообщил, что демонтирован самострой УПЦ МП в Сыховском районе.

Кроме того, бывший храм УПЦ МП на улице Тараса Бобанича теперь будет использовать религиозная община Православной церкви Украины, а помещение на ул. Пекарская официально перешло в использование Первого медобъединения.

К тому же владелица помещения на улице Антоновича расторгла соглашение с УПЦ МП.

Напомним, 4 апреля депутаты Хмельницкого городского совета проголосовали за прекращение права пользования 13 земельными участками религиозными организациями, принадлежащими УПЦ (МП).