Отбито более 20 атак: в Генштабе назвали самые горячие точки на фронте

За сутки Силы обороны Украины отразили более 20 вражеских атак. В настоящее время сильнейшие бои продолжаются вблизи Марьинки, Бахмута и Авдеевки, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 6 апреля.

За сутки противник нанес 4 ракетных и 7 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки, благодаря мужеству каждого воина, было отбито более 20 атак захватчиков. Интенсивные боевые действия продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Враг продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей.

В течение суток противник совершил обстрелы н.п. Леоновка Черниговской области, а также Ветеринарное, Нескучное, Огурцово, Тихое, Бочковое, Чугуновка, Зарубинка, Старица и Колодезное Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополя, Фиголовка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка на Донетчине.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах н.п. Орехово-Василовка и Богдановка. Подразделения сил обороны отразили около 10 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, находящихся в районе боевого столкновения, в том числе Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке продолжаются за Марьинку, где были отражены 13 вражеских атак. В то же время обстрелы потерпели Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы н.п. Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области, а также Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, 2 состава горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.