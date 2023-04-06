Главу Львовского облсовета отправили в отставку: что известно

Депутаты Львовского областного совета проголосовали за отставку Ирины Гримак с поста председателя облсовета, сообщает Деловая столица.

Решение принято на внеочередной сессии, сообщает Львовский областной совет.

Перед голосованием Гримак отчиталась перед депутатским корпусом о своей деятельности в 2021 и 2022 году. Она рассказала об основных направлениях работы, в частности, поддержка медицины, малого и среднего бизнеса, военных формирований, инвестиционных научных проектов, а также международное сотрудничество, эффективное управление имуществом общей собственности и т.д.

Депутаты после обсуждения отчета признали работу председателя облсовета неудовлетворительной. По инициативе трети депутатов началась процедура досрочного прекращения полномочий Гримак. За это решение проголосовали 48 из 49 депутатов облсовета.

Ирина Гримак остается рядовым депутатом Львовского областного совета от партии "Европейская солидарность".