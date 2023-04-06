Резников заявил, что Украина должна вступить в НАТО после Швеции

Украина должна стать членом Североатлантического союза после Швеции. Поскольку украинские военные лучше всего знают как использовать вооружение НАТО, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter.

"Украина должна стать 33-м членом НАТО, а Швеция - 32-м. Украинцы лучше всех умеют использовать оружие натовского образца для уничтожения российской армии. Такой опыт есть чрезвычайно важным для Альянса" , - написал он.

Напомним, WSJ сообщало, что вопрос членства Украины в НАТО снят с повестки дня.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что саммит НАТО в Вильнюсе - это возможность Альянса исправить ошибки Бухареста в 2008 году. Так, повторение того, что двери НАТО остаются открытыми, будет недостаточным для Украины.