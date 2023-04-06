Греция готова передать Украине еще одну партию БМП-1 и артснаряды

Греция готова направить Украине еще одну партию БМП-1, артиллерийские снаряды и боеприпасы к стрелковому вооружению, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление начальника Генерального штаба национальной обороны Греции генерала Константиноса Флороса, которое приводит Pentapostagma.

"Мы доказали свою солидарность действиями, уже предоставив 72 тонны гуманитарной помощи и 3870 тонн военной техники. И мы будем продолжать это делать", - сказал генерал.

По его словам, Греция уже предоставила ракеты и пусковые установки Stinger, реактивные снаряды, артиллерийские боеприпасы, стрелковые боеприпасы и боевые машины пехоты БМП-1.

"Мы также готовы передать по согласованию с Международным координационным центром пожертвований еще одну партию БМП-1, 73 мм реактивных снарядов, артиллерийских и винтовочных боеприпасов", - говорится в заявлении.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников прибыл с визитом Греции в рамках очередных встреч с официальными лицами стран НАТО.

Ранее сообщалось, что в феврале Греция предоставила Украине боеприпасы и 20 бронированных машин БМП-1.