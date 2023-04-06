Подоляк рассказал о подготовке Украины к контрнаступлению

У Украины есть четыре составляющие по подготовке к весеннему контрнаступлению, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

"Есть четыре составляющие по контрнаступлению. Безусловно, мы его не обсуждаем с оперативно-тактической точки зрения: где, как и когда оно будет" , - заявил он.

По его словам, прежде всего накопление оружия продолжается.

"Тренировка и нахождение частей, которые будут участвовать в этом. Планирование в Генштабе, которое продолжается. Потому что надо понимать, что Россия уже готовит с точки зрения оборонительных конструкций, накопления резерва и так далее" , - заявил Подоляк.

Он также добавил, что на подготовку контрнаступления влияют психологические и погодные факторы.

"Психологические - это информационная составляющая, которая влияет на моральное (у нас) или аморальное (у россиян) состояние" , - подчеркнул он.

Напомним, глава Минобороны Алексей Резников заявлял, что украинское командование и Силы обороны готовят контрнаступление. Однако подходящее время для него будет выбирать Генштаб ВСУ.

При этом в США ожидают, что Украина начнет атаки на фронте уже в ближайшие недели.