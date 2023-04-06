ОК "Север": Оккупанты обстреляли Черниговскую область из минометов и артиллерии

В четверг вечером, 6 апреля, прокремлевские войска обстреляли приграничье Черниговской области из минометов и артиллерии, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит информация оперативного командования "Север" в Telegram.

Так, в период с 18:40 до 20:10 россияне нанесли удары из САУ и миномета 82 мм по населенному пункту Гремяч. Всего зафиксировано 22 "прилета".

В результате вражеского обстрела повреждена гражданская инфраструктура. В частности, посечен шифер крыши частного дома.

Напомним, сегодня утром оккупанты дважды обстреляли приграничье Черниговской области.

Кроме того, 4 апреля российская авиация ударила по селу Печенюги Черниговской области. В результате атаки загорелся частный дом и хозяйственные постройки.