СМИ: В Азербайджане иранских дипломатов объявили персонами нон грата

Власти Азербайджана объявили персонами нон грата четырех сотрудников посольства Ирана, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Anadolu.

Как рассказали в МИД Азербайджана, в четверг, 6 апреля послу Ирана было объявлено решительное недовольство в связи с провокационной деятельностью ИРИ.

Послу сообщили, что четыре сотрудника посольства Ирана азербайджанским правительством были объявлены персонами нон грата.

"За деятельность, не отвечающую дипломатическому статусу и противоречащую Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года" , - говорится в сообщении.

Четыре дипломата должны покинуть Азербайджан в течение 48 часов.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане силовики разоблачили иранскую шпионскую сеть и задержали несколько человек, причастных к ней.

Напомним, что вдоль границы с Азербайджаном полчаса летал иранский военный самолет.

А 27 января в Иране мужчина с оружием напал на посольство Азербайджана. Он убил начальника службы безопасности и еще двух охранников.