СМИ: В Азербайджане иранских дипломатов объявили персонами нон грата
Власти Азербайджана объявили персонами нон грата четырех сотрудников посольства Ирана, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет Anadolu.
Как рассказали в МИД Азербайджана, в четверг, 6 апреля послу Ирана было объявлено решительное недовольство в связи с провокационной деятельностью ИРИ.
Послу сообщили, что четыре сотрудника посольства Ирана азербайджанским правительством были объявлены персонами нон грата.
"За деятельность, не отвечающую дипломатическому статусу и противоречащую Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года", - говорится в сообщении.
Четыре дипломата должны покинуть Азербайджан в течение 48 часов.
Ранее сообщалось, что в Азербайджане силовики разоблачили иранскую шпионскую сеть и задержали несколько человек, причастных к ней.
Напомним, что вдоль границы с Азербайджаном полчаса летал иранский военный самолет.
А 27 января в Иране мужчина с оружием напал на посольство Азербайджана. Он убил начальника службы безопасности и еще двух охранников.