ISW: Россия создает отряды для боев в городах

Российское военное командование создает специализированные ротные отряды "Шторм-Z" для боев среди городских застроек или захвата укрепленных пунктов, говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Аналитики института, ссылаясь на данные неназванного украинского офицера запаса, утверждают, что "Шторм-Z" формируют в составе фронтовых соединений преимущественно из резервистов. Информация офицера называется надежным источником.

Отмечается, что каждая рота "Шторм-Z" состоит из 100 человек и предназначена для ведения боевых действий в городах или в сложных географических районах с целью захвата важных объектов – опорных пунктов, командных пунктов и узлов связи.

В институте предполагают, что штурмовые роты, вероятно, будут развернуты вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк, где подразделения Южного военного округа активно участвуют в непрерывных безуспешных наступательных операциях.